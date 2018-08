Noves proves apunten a les irregularitats en el màster de Casado

La titular del Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid ha imputat també al catedràtic de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Pablo Chico de la Cámara en la peça separada sobre el màster de Dret Autonòmic que va fer el president del PP, Pablo Casado. Així ho van indicar fonts jurídiques per assenyalar que aquest docent, que ja estava investigat pel màster que va cursar l'expresidenta regional Cristina Cifuentes, té ara una doble imputació després que una de les companyes de Casado, María Mateo Feito, hagi indicat que li va qualificar una de les assignatures.

Per la seva banda, el docent va negar aquest extrem davant la magistrada durant la seva declaració d'ahir i va assegurar que ell no va avaluar a aquesta alumna. A més, va recalcar que en el curs 2008-2009 (període en el qual es van desplegar els estudis) no va fer classe en aquest màster. Davant aquesta divergència de versions, la magistrada ha optat per afegir aquesta nova imputació a Chico de la Cámara pel tipus penal de prevaricació administrativa.

La jutgessa ha sol·licitat a la Universitat Rei Juan Carlos que li remeti expedients d'altres màsters diferents del cursat per Casat per comprovar si era habitual la convalidació de 40 crèdits a alumnes, com va ocórrer amb el líder popular i unes altres tres alumnes investigades. En una providència, la jutgessa Carmen Rodríguez-Medel sol·licita a la URJC que els expedients siguin del curs 2008-2009 i que siguin de títols no impartits per l'Institut de Dret Públic.