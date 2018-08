Sánchez refusa obrir «cap via judicial més» per resoldre el conflicte català

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que no vol obrir «cap via judicial més» a Catalunya, insistint que defensarà la legalitat i que es compleixi l'Estatut d'Autonomia.

Sánchez, en roda de premsa a La Moncloa després de la reunió del Consell de Ministres, va demanar també al líder del PP, Pablo Casado, que siguin «tan lleials», sobretot en la qüestió de Catalunya, com ho va ser el PSOE amb el Govern de Mariano Rajoy.

Va agrair el suport que li va donar ahir Casado, quan es van reunir per primera vegada, però sobretot el que desitja és que sigui coherent, tingui altura de mires i faci una «oposició d'Estat».

El president va insistir que es tracta d'una crisi política i, per tant, creu que cal resoldre des de la política i parlaran sempre «amb la Constitució a la mà». Encara que el seu Govern estarà atent davant «eventuals vulneracions» no desitja obrir noves vies judicials, responent així a l'oferta de Casado de posar a disposició de l'Executiu la majoria absoluta del PP al Senat per activar un altre 155 a Catalunya si així ho demana.



Altres mecanismes

Parlar d'altres mecanismes, va explicar, és fer «el joc» als qui no volen que aquestes relacions fructifiquin «en aspectes positius per a Catalunya».

De la Comissió Bilateral Generalitat-Govern, que es va reunir aquesta setmana per primera vegada en set anys, el president va dir que es tracta d'un «bon punt d'arrencada», mostrant-se sorprès per alguna de les lectures que s'han fet en alguns mitjans en veure acords ja fets on només s'ha pactat seguir dialogant obrint comissions sectorials.

El que es busca amb aquesta comissió, va recalcar, és formalitzar per part de tots dos la normalització de les relacions institucionals: «Em sembla d'una importància política fonamental».

A partir d'aquí, va afegir Sánchez, «hi ha molt recorregut i cal exigir «molta paciència, pedagogia i generositat» per part dels actors. Pedro Sánchez va insistir que el Govern és conscient que la solució al problema català passa per una votació del conjunt dels seus ciutadans, però la «discrepància» que tenen amb els independentistes -va dir- és que l'acord que es voti ha de representar el 80 per cent de la societat catalana.

Per contra, el que plantegen ells -va afirmar- no representa aquest 80 per cent, encara que espera poder convèncer-los «en el mitjà termini». En tot cas, creu que cal aprendre de les lliçons de tot el que ha passat amb la crisi catalana i una d'elles -va dir- és que el «greuge territorial» i la confrontació entre persones no són projectes que sumen, sinó que resten.

Sánchez, va retreure ahir al president del PP, Pablo Casado, les seves «declaracions extremistes» sobre Catalunya, i li ha fet una «petició expressa» de suport per tractar de trobar una «solució política» a una crisi «a la qual el PP no ha estat aliè».



Sobre el 115

«Si cal tornar a parlar del 155 en tornarem a parlar, des d'un punt de vista pedagògic, perquè és un article constitucional, autonòmic, federal», va resoldre. Davant els advertiments de Casado, Sánchez el que vol és que el PP li doni suport «en tot» com ell va fer amb el Govern de Mariano Rajoy, precisament amb l'aplicació de l'article 155. Mentre Casado advertia que estaria vigilant sobre Catalunya, el president del Govern li va demanar que sigui coherent i que faci una oposició tan d'Estat com va fer ell. De pas, va recordar que les consultes a Catalunya (la de 2014 i la de 2017) es van fer sota els governs del PP.

Preguntat llavors si ell pot garantir que en el seu mandat no n'hi haurà cap, ha precisat que ho deia com a reflexió sobre la «coherència política», perquè «els que ara demanen la il·legalització de les convocatòries d'aquestes consultes no ho van fer quan eren al Govern». Sánchez considera que amb el seu suport al 155 es va guanyar «algun galó» (així ho va dir després en una conversa informal) i reclama per «coherència» el mateix suport del PP.

En tot cas, Sánchez no va aclarir què farà el Grup Socialista quan el 'popular' presenti al Congrés les reformes que ha anunciat Casado per tipificar la convocatòria il·legal de referèndums i el delicte de sedició impròpia. Al seu parer, el que està passant és que els «partits conservadors» estan competint en «radicalitat» i això no és bo, perquè «plantejar projectes polítics a força de confrontar territoris o persones en funció del seu origen o la seva raça no és el que necessita Espanya», sinó que «Espanya necessita unió». És més, va opinar que tothom hauria d'extreure lliçons de la situació a Catalunya, també el PP, en el sentit que «el greuge, la confrontació de territoris no són projectes que sumin, sinó que resten». Sánchez va assegurar que el Govern «defensarà la legalitat, la Constitució i l'Estatut davant eventuals vulneracions».