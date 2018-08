Corea del Nord desafia l'ONU i segueix amb el seu programa nuclear

Un informe confidencial de les Nacions Unides ha afirmat que Corea del Nord no ha aturat el seu programa nuclear i de míssils en violació a les sancions de l'ONU. L'informe, realitzat per experts independents que analitzen la implementació de les mesures adoptades per les Nacions Unides, es va enviar divendres al comitè de sancions contra Corea del Nord del Consell de Seguretat.

Corea del Nord «no ha aturat els seus programes nuclear i de míssils i ha seguit desafiant les resolucions del Consell de Seguretat a través d'un enorme augment de les transferències il·lícites de vaixell a vaixell de productes del petroli, així com mitjançant transferències de carbó al mar durant el 2018», assenyala l'informe de 149 pàgines. A més, sosté que Corea del Nord està col·laborant militarment amb Síria i ha intentat vendre armes als hutis al Iemen.

Pyongyang també ha violat una prohibició contra l'exportació de tèxtils després d'enviar més de 100 milions de dòlars en béns entre l'octubre de 2017 i el març de 2018 a la Xina, Ghana, Índia, Mèxic, Sri Lanka, Tailàndia, Turquia i Uruguai, segons afegeix el text.

L'informe arriba en moments en què Rússia i la Xina han suggerit que el Consell de Seguretat discuteixi alleujar les sancions, després que el president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un, es reunissin per primer cop al juny i aquest últim es comprometés a treballar per la desnuclearització. Els EUA i altres països del Consell han dit que hi ha d'haver una aplicació estricta de les sancions fins que Pyongyang prengui mesures efectives. Finalment, experts de l'ONU han afirmat que les transferències il·lícites entre vaixells de productes del petroli en aigües internacionals han «augmentat en rang, escala i sofisticació».

Precisament, el secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, va dir ahir que el procés per posar fi al programa nuclear de Corea del Nord requeriria el seu temps, però és optimista que es farà en el marge establert pels líders dels dos països. Pompeo va afegir que és important mantenir la pressió diplomàtica i econòmica i que els Estats Units es pren molt seriosament qualsevol marxa enrere en el compliment de les sancions de Nacions Unides. «Soc optimista que farem això d'acord amb el calendari i el món celebrarà el que el Consell de Seguretat de l'ONU ha exigit», va afegir el secretari d'Estat en el marc d'una cimera regional en què va intercanviar una salutació amb el ministre d'Exteriors nord-coreà, Ri Yong Ho, durant la foto protocol·lària.

A banda, Pompeo va assenyalar que hi ha moltes raons per creure que els informes sobre l'emissió de visats per part de Rússia als treballadors nord-coreans són precisos, el que implicaria una violació de les resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU per part de Moscou. El Wall Street Journal va publicar divendres dades del Govern rus, segons les quals uns 10.000 treballadors nord-coreans han entrat a la nació eurasiàtica des de setembre de 2017, dels quals 700 han aconseguit permisos de treball el 2018.

Rússia ho ha negat. Igualment, l'ambaixador rus a Corea del Nord també va negar que Moscou estigui violant les restriccions de l'ONU sobre el subministrament de petroli a Corea del Nord.