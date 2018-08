Espanya, en alerta per la calor i amb màximes de quasi 47 ºC a Andalusia

Les previsions no van fallar i al tercer dia consecutiu en alerta vermella per la calor es van assolir temperatures de fins a 46,6 graus a la localitat d'El Granado, a Huelva, Andalusia. On es va batre el rècord de màxima temperatura mai abans registrat per l'Agència Estatal de Meteorologia va ser a Extremadura, amb els 46 graus assolits a Badajoz, superant així els 45,4 datats el 13 de juliol de 2017.

Entre els punts més calents detectats per la xarxa d'estacions de l'Aemet a l'Estat hi havia altres localitats extremenyes, com Mérida, quarta al «rànquing» d'aquest sofocant dia, amb 44,7 graus.

37 províncies estaran avui en risc per altes temperatures, segons la predicció de l'Aemet, amb temperatures més altes a gran part de la península, Balears i Gran Canària, especialment en el quadrant sud-oest peninsular, litoral de Catalunya i sud de Galícia.

En risc groc hi ha Jaén, Osca, Terol, Saragossa, Gran Canària, Albacete, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Lleó, Valladolid, Zamora, Barcelona, Lleida, Madrid, Navarra, Alacant, Castelló, València, la Corunya, Lugo, Balears, la Rioja i Múrcia; i s'ascendirà a riscos importants a Cadis, Còrdova, Huelva, Sevilla, Toledo, Àvila, Salamanca, Girona, Tarragona, Badajoz, Càceres, Ourense i Pontevedra.