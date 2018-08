«No seria la fi del món si eliminem la creu i traiem Franco»

L'historiador, que es reconeix com a analista de la idiosincràsia d'un país amb un gran potencial per convertir-se en un gran país, és ferm defensor d'Unitat Ibèrica i de la tercera República espanyola.

Per al Valle de Los Caídos, és una solució convertir-lo en un centre de cultura?

És una possibilitat. Jo treuria la creu. Tenir l'assassí espanyol més gran de tots els temps sota una creu de Jesucrist, em sembla realment repugnant. Tampoc seria la fi del món si desapareix la creu i traiem Franco. El cas de José Antonio és diferent perquè va ser afusellat durant la guerra per haver-hi participat. Legalment, el seu afusellament és acceptable. Jo ho lamento perquè estic en contra de la pena de mort. José Antonio és un caigut per Déu i per la pàtria en la guerra. En qualsevol cas, això han de fer-ho i fer-ho aviat. La cultura és la solució.

Com veu aquesta divisió que es reprodueix després de 40 anys de democràcia?

És decebedora, però la gran assignatura pendent és la de les fosses. Al llarg del país hi ha més de 100.000 afusellats en cunetes. Això no és decent ni correcte i cal resoldre-ho. Amb una mica de magnanimitat i intel·ligència per part de la dreta, es podia fer del matí a la nit. És imprescindible que es faci. Per això estic amb Pedro Sánchez i amb aquest Govern. Per fi farà quelcom que s'hauria d'haver fet abans. El PSOE podia haver-ho fet molt abans, amb una majoria astronòmica després de Tejero, i no ho va fer. Van dir que no va ser possible però també va haver-hi una mica de covardia i falta d'ètica. No es va fer abans i ara es pot fer. La dreta no està tan en contra com sembla de vegades, quan parla Pablo Casado. Això cal fer-ho perquè aquest país sigui el gran país que és en potència.

Vostè arriba a Espanya a escriure de Federico García Lorca però escriu la biografia de José Antonio Primo de Rivera.

Ah! És que vaig venir aquí equivocat amb el projecte de la biografia de Lorca. Vaig creure que aconseguiria el finançament d'algun editor, amb Planeta. Creia que em donaria la meitat dels diners per fer la biografia. I res en absolut. En aquest moment em vaig inventar un llibre sobre José Antonio Primo de Rivera. Vaig prometre que podia fer-ho en nou mesos i em van signar el contracte aquell mateix dia. El president de Planeta, Lara, em va dir que si feia un llibre així, em donaven el premi Espejo de Espanya i si no, em pagarien mensualment. A partir d'aquell dia em van pagar un sou mensual durant nou mesos que em va permetre fer el llibre. En aquest moment no existien projectes així i era impossible escriure la biografia de Lorca. Cap editorial hauria finançat un projecte així.

I va aprofundir en altres temes, com els afusellaments de Paracuellos del Jarama.

Sí. Vaig fer una sèrie de llibres que en el fons estan relacionats amb Lorca. Mentrestant, vaig fer un altre llibre per seguir menjant, per donar menjar a la senyora i als meus fills. De llibre en llibre, pensant que seria un best-seller i que no faria falta escriure més llibres... però calia fer un altre llibre i un altre. Per això tinc no sé quants llibres amb el mecenatge de Planeta.

No va tenir objecció a investigar sobre els dos bàndols.

No, perquè tot m'interessava. Com que vinc de fora jo no porto una espelma, o almenys no el mateix ciri en cada enterrament. Jo volia saber la veritat, un historiador vol saber la veritat encara que la veritat completa no la sap ningú. Vaig tenir la idea, sent antifeixista, de fer alguna cosa sobre el que va ocórrer a Madrid. No era per demostrar la meva objectivitat, sinó perquè cal venir de fora per poder fer això amb una visió més objectiva. Vaig decidir investigar, ja que tothom em parlava de Paracuellos i de Santiago Carrillo. Me n'alegro molt d'haver-ho fet. Fins i tot Ricardo de la Cierva va tenir la decència de dir que era un llibre objectiu. Cal reconèixer que aquest «roig», Gibson, ha estat capaç d'escriure un llibre dels crims dels «rojos» a Madrid.

Però la figura principal del seu ideari personal i literari és Lorca. Què té Lorca per a un irlandès?

Sí. Sens dubte. Per a un irlandès... I per a un japonès! Acaben de publicar un llibre meu traduït al japonès, Lorca per a nens. Lorca és mundial i fascina mundialment per la seva cultura, els seus talents, el seu llenguatge, la seva temàtica. En el meu cas, amb 19 anys, t'enamores d'alguna cosa. Estàs buscant el teu camí i tens la sort de trobar-te un poeta que et parla d'una manera molt personal, que es vincula, fins a cert punt, amb el que ja sabies. A casa meva, la literatura irlandesa és molt de la terra. Hi havia un vincle amb Lorca i una cosa tel·lúrica amb Lorca. Això em va ajudar a entrar dins. Una vegada dins és una teranyina i estàs atrapat. No hi ha sortida possible. Vas sabent més, vas fent connexions i finalment fas la tesi doctoral, la recerca i al final vas a Granada. Ja no és una tesi, és una recerca sobre les circumstàncies del seu assassinat. El resultat és la primera monografia sobre la repressió franquista a Espanya, que és de l'any 71.

Diu vostè que és el poeta espanyol més important i el més plorat.

És el desaparegut més cèlebre del món i jo dic que el més plorat perquè molta gent pateix pensant en el seu assassinat, en la tragèdia de perdre un poeta de la seva talla amb 38 anys. Crec que hi ha moltes llàgrimes en l'obra barrejades amb l'alegria. La gent sent aquest fervor perquè és un poeta matxacat pel feixisme. A més, sempre estava amb aquells que pateixen. Com a granadí, perquè ser de Granada t'indueix a la comprensió simpàtica dels perseguits. Ell és dels perseguits també. La seva obra és grandiosa perquè sempre gira entorn del personatge que no pot viure la seva vida profunda. Va poder haver estat el poeta Baudelaire, perquè feia la doble filologia francesa i espanyola. Hi havia altres poetes, però com Lorca cap. Em segueix passant perquè no hi ha dia que algú no em parli d'algun aspecte d'ell. No hi ha dia en què jo no descobreixi un altre matís, alguna metàfora, alguna imatge que se m'escapava i que de sobte s'obre la llum i captes l'arrel de la metàfora.

En l'Espanya dels nacionalismes econòmics, vostè planteja la Unió Ibèrica amb Portugal. No és una utopia?

És una utopia, però seria possible si tinguéssim els estadistes necessaris i amb la cultura suficient. Seria fantàstic. Jo somnio amb la primera república federal ibèrica o la tercera república espanyola federal. Cal començar amb la tercera república, però jo vull poder triar el cap de l'Estat. No soc molt borbònic, no veig perquè Espanya ha de ser forçosament una monarquia. És obvi. A veure si la tercera és la bona i es fa la república bé aquesta vegada. Somnio amb això com a solució, però suposo que no la veuré.

És curiós que els dos països de la península hagin viscut d'esquena entre si.

Sí, sí. Avui no fa falta tenint meravelles com l'AVE. Aquest país ha estat molt difícil, molt accidentat per les seves muntanyes. Espanya és el segon més alt d'Europa. Era impossible arribar de Cadis a Galícia però això ara ha canviat. Podíem començar per tenir un tren que ens portés d'Atocha a Lisboa. I no n'hi ha. Com és possible que la Unió Europea no hagi estat capaç de posar un tren ràpid entre Madrid i Lisboa i entre Lisboa, París i Brussel·les? Això és una aberració. Jo vull passar caps de setmana a Lisboa, però em nego a anar-hi amb avió perquè soc ecologista.

El Govern de Pedro Sánchez li ha demanat algun consell?

Jo a Pedro Sánchez li he donat les meves idees personals sobre Espanya. Li he dit, un any abans de la moció de censura, que ha de ser el nostre home a Europa. El PSOE ha de ser l'espina dorsal i dirigir això. Això no ho va oblidar perquè precisament va presentar el meu últim llibre i públicament l'hi vaig dir durant la presentació. És un home que sap idiomes, que té la talla i la fusta d'estadista europeu. Té un paper importantíssim a Europa, sobretot ara amb el Brexit dels imbècils britànics que volen sortir. Hem d'estar allà influint al mateix centre de la política europea.

I per a quan una Europa de les humanitats?

Hem de tornar a ensenyar el llatí i el grec si és possible, que és més difícil. El llatí està en La Vulgata i caldria tornar al llatí en la missa. Jo adoro La Vulgata i això que soc protestant d'origen i he tornat al llatí, tot el dia amb Virgili. El llatí medieval és molt fàcil, és pràcticament espanyol i seria tornar cap enrere. Els nens no poden llegir Virgili, és molt difícil, és com llegir els sonets de Shakespeare per als nens anglesos, que és molt difícil. És molt millor amb un poeta contemporani i després retrocedir. Si fos ministre de Cultura, ensenyaria el llatí d'una altra manera, però com que no em faran ministre...