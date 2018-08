Detenen tres caps de la màfia russa a Marbella mentre preparaven un assassinat

Agents de la Policia Nacional van detenir a Marbella (Màlaga) tres líders de màfies russes en un nou cop al crim organitzat. Els arrestats pretenien reestructurar l'organització desmantellada el passat mes de juny quan van ser detingudes 129 persones, entre elles set líders, en l'anomenada operació Kus. Van ser arrestats quan mantenien una reunió per, presumptament, concretar l'assassinat d'un important membre d'un clan rival i demostrar la fortalesa de l'organització a Europa.

Un d'ells està considerat pels investigadors com el número tres a nivell mundial de la màfia russa. Tots ells han ingressat a la presó com a presumptes autors de temptativa d'homicidi, falsedat documental i pertinença a organització criminal.

La investigació va començar el passat mes de juliol. Agents especialitzats en la lluita contra el crim organitzat van detectar a Marbella la presència de diverses persones vinculades a un dels líders de la màfia russa més importants d'Europa. Els agents coneixien aquesta persona, ja que es tractava d'un dels màxims responsables que, des de Lituània, dirigia l'organització desmantellada el passat mes de juny.

Des d'allà donava les ordres als diferents clans i fins i tot exercia de jutge davant les disputes que sorgien pel control i repartiment de les modalitats delictives i del territori. Era tal el seu poder que els agents van constatar que, després de l'intent d'assassinat d'un líder mafiòs a València avortat per la Policia Nacional amb la detenció del sicari, va ordenar als líders establerts a Espanya desplaçar-se fins a Lituània per resoldre els problemes entre els clans. Així va aconseguir evitar una guerra entre ells i no aixecar sospites davant els investigadors de crim organitzat.

Els policies van seguir els seus moviments per Marbella i van detectar que s'envoltava d'un nombrós grup de persones que l'acompanyaven contínuament. Cada un exercia un paper diferent, ja que existia personal encarregat de proporcionar seguretat i contravigilàncies a les reunions, fins i tot persones dedicades a obtenir la infraestructura necessària per a la resta dels criminals. Durant la investigació es van detectar apartaments i habitacions d'hotel, totes elles a nom de terceres persones, a disposició de l'organització.