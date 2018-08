L'etarra Santi Potros surt de la presó després de passar-hi 31 anys

L'històric etarra Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, va sortir de la presó de Topas, a Salamanca, a primera hora del matí d'ahir, acompanyat per tres familiars, dos homes i una dona, i no va voler fer declaracions. Vestit amb roba d'esport i una gorra blanca, l'etarra, amb quaranta assassinats a la seva esquena, va pujar a la part davantera d'un vehicle blanc que l'esperava fora del recinte penitenciari. Potros va recórrer els dos-cents metres que separen la presó de la sortida del recinte només acompanyat d'aquestes tres persones i sense fer comentaris. Només la dona, que va rebre l'etarra amb un petó, va respondre amb un «molt bé» a la pregunta de com es trobava a la sortida de presó.

Santi Potros va ser excarcerat després de passar 31 dels seus 70 anys a la presó –13 a França i 18 a Espanya– i superar el compliment màxim de privació de llibertat, com a autor dels atemptats més sanguinaris d'ETA, com el d'Hipercor de Barcelona o el de la plaça de República Dominicana de Madrid. Des de fa diversos dies, segons van assenyalar fonts penitenciàries, la direcció del centre penitenciari de Topas tenia clar que Potros havia de sortir a primera hora del matí i que la burocràcia per abandonar la presó havia de ser ràpida. I així va ser, ja que a un quart de nou del matí l'etarra va deixar enrere la presó salmantina i, amb pas ferm però tranquil, vestit amb una samarreta de ratlles blanques i blaves horitzontals, amb gorra i un pantaló curt verd d'esport, va avançar fins on es trobaven els seus familiars, davant els quals va dipositar la borsa amb les seves pertinences, va besar la dona i va saludar els altres dos acompanyants. En ser preguntat si tenia algun missatge per enviar a les víctimes, Santi Potros va respondre amb una mirada fixa i dura i després va abandonar el recinte penitenciari.

Potros va entrar a formar part de l'organització terrorista el 1968 i vuit anys després va ingressar en els comandos Bereziak d'ETA politicomilitar. Detingut el 1987 a Anglet (França), l'etarra acumulava a Espanya onze sentències que sumen gairebé 3.000 anys de presó.