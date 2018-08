Moren 20 persones en estavellar-se un avió militar a l'est de Suïssa

Vint persones van morir en estavellar-se dissabte un avió militar antic, un Junkers Ju52 Hb-Hot, en una zona muntanyosa al cantó suís dels Grisons (a l'est del país). L'accident del Junkers, construït a Alemanya el 1939 i que s'utilitzava per a vols panoràmics sobre els Alps suïssos, es va produir dissabte quan es va estavellar «gairebé de manera vertical i a gran velocitat» en una àrea del Piz Segnas, prop de la localitat de Flims, va explicar el responsable de la investigació, Daniel Knecht. Es tracta del pitjor accident a la història del transport aeri suís des que es va estavellar un avió de Crossair l'any 2001, en què van morir 24 persones.

L'avió militar tenia 17 places per a passatgers, dos per als pilots i una per a un tripulant. Havia realitzat un viatge turístic al Ticino (sud-est) i havia d'aterrar a l'aeroport de Dubendorf (Zuric). Les víctimes, 11 homes i 9 dones d'edats compreses entre els 42 i els 84 anys, procedien majoritàriament de Suïssa –dels cantons de Zuric, Thurgovia, Lucerna, Schwyz, Zug i Vaud–, mentre que un matrimoni i el seu fill eren austríacs.

Els familiars de totes les víctimes, llevat d'una, van ser informats per les autoritats suïses. La central de la Policia cantonal va ser informada de l'accident cap a les cinc de la tarda de dissabte, fet pel qual es va activar un operatiu important en què van participar prop de cent persones, un dispositiu que va continuar ahir, va explicar el responsable de la Policia dels Grisons, Andreas Tobler.

Daniel Knecht va descartar factors externs, com una col·lisió amb un altre avió prèvia a l'accident o que es trenqués parcialment l'aeronau en el vol, però els aparells tan antics no compten amb caixa negra, cosa que complica considerablement la investigació. L'expert va assenyalar que les altes temperatures que experimenta Suïssa actualment, d'entre 32 i 34 graus, van poder influir en el funcionament dels motors de l'avió antic, però va voler deixar clar que «la calor mai és l'única causa d'un accident».