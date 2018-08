Un terratrèmol causa almenys 37 morts en una illa d'Indonèsia

Almenys 37 persones han mort com a conseqüència del sisme de magnitud 7,0 registrat pràcticament en la línia de la costa de l'illa de Lombok, afectada posteriorment per un tsunami de baixa intensitat, segons han confirmat fonts oficials. També s'han registrat danys materials a la ciutat més gran de l'illa, Mataram, ja deteriorada per un altre terratrèmol ocorregut a finals del mes passat. «El dany als edificis es troba a la ciutat de Mataram, especialment», va assegurar el portaveu de l'Agència Nacional d'Administració de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho. El terratrèmol es va registrar cap a tres quarts de dues del migdia hora local a 10 quilòmetres de profunditat i va generar una alerta per tsunami que va acabar cancel·lada només una hora després. Lombok va ser escenari a la fi de juliol d'un altre terratrèmol, de magnitud 6,4, que va deixar almenys 14 morts i 162 ferits.