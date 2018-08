Huelva pateix diversos incendis en quatre dies

La província de Huelva ha sofert diversos incendis des de dijous passat, quatre a Moguer, Cortelazor, Zalamea La Real i Menes, que ja han estat extingits, i dos més, de grans dimensions, a Nerva, que ahir ja estava controlat i que va assolir les 1.747 hectàrees, i a Almonaster La Real, que ahir al vespre seguia actiu.

És per aquest últim que l'Infoca va reincorporar ahir a la tarda cinc mitjans aeris després de la retirada dels 12 que lluitaven contra el foc davant la seva evolució favorable, un cop es va produir una reproducció registrada dins del perímetre. En concret, els de Moguer i Nerva es van originar dijous a la tarda, mentre que el de Zalamea La Real va ser divendres, el de Cortelazor dissabte, i el d'Almonaster i Menes aquest diumenge a la tarda.

Contra el foc d'Almonaster estaven treballant a la zona 80 bombers forestals, tres agents de Medi ambient, cinc tècnics d'Operacions i un tècnic d'extinció i es mantenen actives la Unitat Mèdica d'Incendis Forestals (UMIF), la Unitat Mòbil de Meteorologia i Transmissions (UMMT), la Unitat d'Anàlisi i Seguiment d'Incendis Forestals. (Unasif), sumant-se també la Unitat Mòbil d'Anàlisi i Planificació (UMAP) del Ministeri d'Agricultura.

Per aquest incendi, la mina Magdalena, situada al terme d'Almonaster La Real, va haver de parar la seva activitat en prevenció per l'incendi originat a la citada localitat el diumenge, després d'evacuar unes 70 persones davant el risc de fum. D'altra banda, la Mina de Aguas Teñidas va mantenir la seva activitat parcialment ahir, ja que el personal d'oficina va anar a treballar. Segons van informar des de la companyia Matsa, durant la tarda de diumenge, i per prevenció, es van traslladar explosius a l'interior de la mina però ara ja han sigut retornats al seu lloc habitual.

Quant al foc, el director del Centre Operatiu Provincial del Infoca a Huelva, José Antonio Martínez, va assegurar ahir que el dispositiu no preveu risc per a la població i que el foc no arribarà al Parc Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

El delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha convocat una reunió avui a les 12 hores amb els responsables de la Junta d'Andalusia i dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat per analitzar les conseqüències dels sinistres desencadenats en els últims dies.