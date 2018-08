Processen tres usuaris de Twitter per desitjar la mort d'un nen amb càncer que volia ser torero

El jutjat número 5 d'Alzira ha decidit processar a tres usuaris de Twitter per un delicte d'odi cap a Adrián Hinojosa, el nen valencià de vuit anys amb càncer (Sarcoma d'Ewing) que va somniar amb ser torero. Una vegada es pronunciï la Fiscalia d'Alzira i l'acusació particular del pare d'Adrián Hinojosa per qualificar aquests fets, els acusats passaran al jutjat penal número 15 de València a principis de l'any 2019.

L'Associació Nacional d'Afectats per Internet i la Noves Tecnologies (Anfitec) demana tres anys de presó per a les persones encausades: Manuel Ollero Cordero, Eizpea Etxezarraga i Bryan Eduardo Salinas Luna, i una multa de deu mesos amb deu euros al dia. L'associació, en l'escrit d'acusació de tramiti processal que va presentar a Alzira, sol·licita també que s'"arxivi la causa a Manuel Ollero Cordero perquè entra dins de la llibertat d'expressió i, a més, va demanar disculpes als pares", argumenta Manuel Merino, portaveu d'Anfitec, al diari Levante-EMV.

Anfitec va posar una querella en 2016 en el jutjat de València a Eizpea Etxezarraga, la primera persona que va impular la polèmica quan va desitjar la mort al nen per "voler cuarar-se per matar herbívors innocents i sans que també volen viure. Camina ja. Adrián, moriràs" va escriure la dona d'Eibar després que el nen fes el "paseíllo" i sortís a coll a la plaça de toros de València, on es va celebrar el 8 d'octubre d'aquell any un festival benèfic a favor de la Fundació Oncohematologia Infantil amb diferents toreros. Mesos després, l'abril de 2017, el nen va morir.

El portaveu d'Anfitec, assegura que "és la primera vegada que un jutjat actua contra uns tuitaires que no han enaltit el terrorisme i no han humiliat col·lectius vulnerables", explica.