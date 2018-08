Sánchez es reuneix amb el Rei i defensa: «Sempre ha bastit ponts a Catalunya»

El president del Govern, Pedro Sánchez, va afirmar ahir als mitjans a posteriori de la seva reunió amb el rei a Palma en el Palau de Marivent que «tenim un cap de l'Estat que entén l'Espanya plural, que entén la diversitat del país i que sempre ha bastit ponts amb Catalunya».

Sánchez també va defensar la presència de Felip VI en els actes de l'aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) malgrat les crítiques dels independentistes i va subratllar que el monarca «entén l'Espanya plural». Respecte a les crítiques del president català, Quim Torra, a la presència de Felip VI en els homenatge pel primer aniversari dels atemptats, Sánchez va deixar clar que hi aniran tant el Rei com la Reina i ell mateix, així com altres membres del seu Govern, en un acte de «normalitat» per mostrar la seva repulsa pel terrorisme i la seva solidaritat amb les víctimes i les famílies. «El més important és no oblidar per què ens reunim tots a Barcelona i Cambrils el 17 i 18 d'agost»

El president del govern va ser preguntat per les paraules del president del Parlament balear, Baltasar Picornell, quan la setmana passada va dir haver percebut que el Rei volia «estendre ponts» amb els independentistes.«Jo no soc portaveu de ningú. La casa reial i el cap de l'Estat s'expressen en les seves intervencions i cal interpretar les seves intervencions públiques, que crec que són bastant clares», va contestar Sánchez, en l'opinió de les quals «el transcendental» és que el Rei «reconeix i es reconeix en aquesta pluralitat i aquesta diversitat».

Durant la roda de premsa, Sánchez va explicar que també havia informat el rei de la reunió de la Comissió Bilateral entre el Govern i la Generalitat celebrada dimecres passat, després de set anys inactiva. Va explicar que li havia detallat que al setembre començaran els treballs posteriors a aquesta, com la transferència de competències, l'estudi dels recursos d'inconstitucionalitat, les polítiques del transport o l'impuls a la inversió del Corredor Mediterrani.En aquest sentit, va posar l'accent en la importància que el Govern està donant a la cooperació interinstitucional, sobretot amb les comunitats.

El finançament de les CA



El president del Govern, Pedro Sánchez, va declarar ahir que si les comunitats autònomes poden arribar a un acord de «renovació total» del sistema de finançament autonòmic abans de les eleccions de maig de 2019 «aquest Govern no dirà que no».

No obstant això, també va insistir que «cal ser realistes», en al·lusió a les eleccions autonòmiques i municipals que se celebraran al maig. Sánchez va subratllar que encara que no hi hagi un nou sistema de finançament el Govern «no es quedarà aturat».

El president va recordar que el Govern havia plantejat en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) la creació d'un grup de treball per «parlar, avaluar i veure les possibilitats d'arribar a un acord de renovació total» del sistema de finançament autonòmic abans de les eleccions de maig de 2019.

Demana explicacions a Casado



D'altra banda, com a president del PSOE, Sánchez també es va referir a la polèmica sobre el màster del president del PP, Pablo Casado, el seu líder en l'oposició, que investigarà el Tribunal Suprem. El president del govern es va limitar a dir que «el que han de fer» els polítics immersos en aquest tipus de situacions és donar explicacions als ciutadans.

Sánchez va dir que, com a cap de l'Executiu, no ha de qualificar cap procés judicial i només ha de vetllar perquè es portin a terme «amb màximes garanties i la màxima normalitat possible».