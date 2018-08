El Suprem investigarà el màster de Casado ja que la jutge sospita que va ser «un regal»

La jutge titular del Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid va reclamar ahir en un acte al Tribunal Suprem que citi com investigat el president del PP de Madrid, Pablo Casado, en entendre que va poder incórrer en un delicte de prevaricació administrativa i suborn impropi. Ho va fer davant la sospita que Casado, al costat d'un grup d'alumnes amb vincles polítics o personals amb membres de la universitat, van poder aconseguir el títol com a «regal o prevenda sense cap mèrit acadèmic » per part del director d'aquests estudis, el catedràtic i exdirector de l'Institut de Dret Públic, Enrique Álvarez Conde.

En l'exposició raonada per remetre aquesta peça separada al Suprem, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel va considerar que a Casado se li va aplicar una convalidació de crèdits per obtenir el títol d'«ofici», no per iniciativa de l'alumne. Al seu torn, va considerar que Casado i tres alumnes més van tenir un tracte de favor a diferència del que se'ls va exigir per a les qualificacions a un grup d'alumnes «ordinaris», que sí que van anar a classe i van lliurar diversos treballs, algun de «recerca». L'actual líder del PP va manifestar que tenia permís per no acudir a classe i va mostrar en una compareixença a l'abril «quatre treballs» amb els quals va obtenir les qualificacions que li van donar el títol, tots ells amb la nota d'excel·lent.



Casado respon: «és innocent»

Pablo Casado va convocar ahir una roda de premsa per reiterar la seva «innocència» i «col·laboració» amb la justícia. «En cap cas es pot tractar de regal a alguna cosa que senzillament no es té», va afirmar, per subratllar que ell finalment no va fer la tesi -sinó una tesina- i no té «cap títol penjat en cap paret». Per això, ha reiterat que «difícilment es pot considerar un regal alguna cosa que no és títol finalista ni habilitant». En referència a les 18 assignatures convalidades, va respondre que «havia quedat acreditat que qualsevol convalidació havia de passar pel mateix rectorat, amb un exrector que va comparèixer de manera convincent».

En ser preguntat si es plantejaria presentar la seva dimissió en cas que el Tribunal Suprem investigui finalment aquest cas i l' imputi, Casado va respondre que «en absolut» i va recordar que el PP «té unes normes molt taxades» en relació amb aquestes qüestions, en les quals s'enumera «en quines situacions s'han d'assumir responsabilitats», i va afirmar que no era el seu cas.

Al seu entendre, no és «normal» estar quatre mesos donant «tanta importància mediàtica a una qüestió que és irrellevant en termes polítics» i «inèdita» en qualsevol altre partit i país. En aquest sentit, es va queixar que estigui en el focus per uns estudis que va cursar fa «deu anys sense cap rellevància acadèmica ni cap habilitació per fer la tesi doctoral» que no va arribar a realitzar. Va explicar que la denominació de «màster» es refereix a un període del pla Bolonya posterior al seu curs. Preguntat després si considerava ètic aprovar un màster amb la convalidació de 18 de les 22 assignatures i si estava disposat a lliurar els seus treballs i l'ordinador en el qual els va fer, va dir que l'ètica «la marca la llei» i va afirmar que ell «mai» s'ha «amagat» sinó que ha estat «transparent» i ha presentant documentació que «ni la mateixa universitat era capaç de trobar».