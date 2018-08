Augmenten a 131 els morts pel terratrèmol a l'illa indonèsia de Lombok

Almenys 131 persones van perdre la vida pel terratrèmol de magnitud 6,9 que va afectar aquest diumenge passat l'illa indonèsia de Lombok, segons un nou balanç de víctimes confirmat aquest dimecres per l'Agència per a la Gestió de Desastres (BNPB) de l'arxipèlag asiàtic.

Els serveis d'emergència encara segueixen buscant víctimes entre les restes dels edificis que es van enfonsar pels forts tremolors. "No sabem amb claredat quantes persones són vives sota els enderrocs", ha afirmat el portaveu del BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, durant una roda de premsa a Jakarta.

En aquest sentit, ha advertit que "és un moment clau per l'evacuació immediata" dels possibles supervivents. Aquest dimarts, una dona va ser rescatada amb vida de l'interior de la botiga on treballava a la localitat de Pemenang, a la part nord de Lombok.

Milers de turistes han abandonat l'illa, on s'han registrat més de 200 rèpliques des del diumenge. Les autoritats calculen que uns 8.400 turistes i treballadors han estat evacuats de les tres illes Gili, una popular destinació per als estrangers per les seves platges.