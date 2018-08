Duque assumeix la presidència a Colòmbia amb un ull a Veneçuela

Colòmbia va estrenar govern ahir enmig de manifestacions. El dretà Iván Duque arriba al poder obstinat a endurir la política de pau del seu antecessor i a asfixiar diplomàticament al govern de Nicolás Maduro a Veneçuela. Advocat de 42 anys i delfí de l'influent exmandatari i senador Álvaro Uribe, Duque va jurar al càrrec pel qual va ser triat per quatre anys el 17 de juny, després de vèncer l'esquerra en segon torn. Previ a la cerimònia de presa de possessió, les forces de l'oposició es van mobilitzar en diversos punts del país per exigir-li que protegeixi els líders socials després de l'assassinat de 331 d'ells des de 2016, i respecti els compromisos de pau assumits amb la exguerrilla FARC. Duque, que tindrà com a vice la conservadora Marta Lucía Ramírez, la primera dona a ocupar el càrrec, succeeix l'impopular Juan Manuel Santos, amb qui va iniciar la seva vida pública però del que es va apartar després fins a convertir-se, de la mà d'Uribe, en dur adversari.