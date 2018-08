Emergències de València recomana el confinament de veïns pel foc a Llutxent

Emergències de la Generalitat Valenciana va recomenar el confinament de la població de Pinet, especialment a les persones amb problemes respiratoris, pel canvi de direcció del fum en l'incendi forestal de Llutxent. Així mateix, el president del Consorci Provincial de Bombers de València, Josep Bort, va apuntar que un dels punts prioritaris de l'incendi és el flanc nord, per la qual cosa els bombers van centrar el seu treball en el fet que el foc no avancés cap a la localitat valenciana de Barx. Bort va explicar que la zona sud de l'incendi preocupa per la seva evolució cap a les granges i zones poblades; mentre que la nord són llocs més escarpats, la qual cosa «dificulta» el treball. «Estem realitzant un treball aeri durant un parell d'hores amb treball d'ancoratge en determinades zones, per intentar que no passi als camins que tenim d'accés, i poder treballar bé aquesta nit i continuar demà al matí», va apuntar.

L'incendi, declarat abans d'ahir, afecta a més d'1.500 hectàrees, encara que no totes són de massa forestal ja que també s'inclouen camps agrícoles sense ús i arbustos. La seva extinció està sent complicada a causa de la dificultat d'accés. El foc va obligar a desallotjar a última hora de la nit del dilluns a unes 2.500 persones de la zona de la Drova i les urbanitzacions de Montesol i Montepino.