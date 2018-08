La Policia deté a Madrid un dels pederastes «més perillosos» per abusar de 5 nenes

La Policia Nacional va detenir ahir en una localitat propera a Madrid un home de 46 anys per abusar sexualment de cinc nenes, d'entre cinc i set anys, a les quals a més va gravar en vídeo i va distribuir les imatges en una xarxa pedófila. Segons va informar la Direcció general de Policia, l'arrestat està considerat pels investigadors com un dels pederastes «més perillosos» dels últims anys a Espanya. Les víctimes eren de l'entorn del detingut (inclosa una cosina seva), que es va guanyar la confiança dels seus progenitors per poder cometre els abusos de caràcter sexual.

A més, en el dispositiu policial es van intervenir cinc microcàmares, algunes d'elles artesanals i amb capacitat per enviar dades via wifi, que l'arrestat col·locava en els banys per gravar les nenes abans d'abusar d'elles. A més, aquest home compartia els arxius en una web pedófila situada a la xarxa TOR, espai web en la qual els pederastes «més perillosos» intercanvien tot tipus de continguts i informacions relacionades amb les seves aberrants activitats.

La Task Force Argos de la Policia de Queensland (Austràlia) va compartir en la base de dades International Child Sexual Exploitation (ICSE), gestionada per la Interpol i on es bolquen les imatges d'abusos sexuals trobades per les policies de tot el món, una nova sèrie d'enregistraments en la qual apareixien diverses menors de nacionalitat romanesa víctimes d'abusos per un adult. Els investigadors de la Unitat Central de Ciberdelinqüència que van visionar els vídeos, experts en la identificació de víctimes, van observar diversos objectes que indicaven que s'haurien gravat en diferents escenaris d'Espanya. Aquest visionat «exhaustiu» va permetre identificar i localitzar cinc víctimes, una d'elles cosina de l'arrestat.

L'anàlisi dels arxius va portar els agents fins a una localitat propera a Madrid en la qual resideixen un elevat nombre de persones de nacionalitat romanesa, la mateixa de les nenes abusades. En fosquejar van veure sortir del local un home que podria encaixar en el perfil del sospitós, per la qual cosa el van seguir fins al seu domicili comprovant que encaixava amb l'escenari d'alguns dels abusos sexuals gravats.