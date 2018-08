Alliberen el sospitós d'haver mort una turista espanyola a Costa Rica

Un tribunal costa-riqueny va rebutjar per falta de proves la presó preventiva sol·licitada contra l'home detingut per la seva presumpta responsabilitat en l'assassinat de l'espanyola Arantxa López Gutiérrez, que va ser trobada morta el dissabte passat prop de l'hotel on s'allotjava a Tortuguero.

El sospitós, un ciutadà nicaragüenc de 33 anys identificat com Albin Díaz Hopkins, va ser detingut el mateix dissabte i la Fiscalia sol·licitava presó provisional, però el Jutjat Penal de Pococí va rebutjar la sol·licitud, segons el diari local La Nación.

El jutjat no va dictar contra Díaz cap tipus de mesura cautelar, encara que la seva condició d'immigrant en situació irregular (és de nacionalitat nicaragüenca) el deixa a l'espera del que decideixin les autoritats de Migració.