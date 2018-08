Argentina es divideix al carrer i al Senat per l'avortament

El sí a l'avortament va reunir ahir centenars de persones als carrers propers al Parlament argentí, en els quals també es van concentrar els qui estan en contra per seguir de prop el debat d'un projecte que busca legalitzar la interrupció voluntària de l'embaràs en el Senat, on al tancament d'aquesta edició guanyava terreny el «no». Fanals i balconades de diversos barris de Buenos Aires van despertar ahir intervinguts pels mocadors verds de la Campanya Nacional per l'Avortament Segur, Legal i Gratuït, la insígnia d'un moviment feminista local que busca que la Cambra alta doni el vistiplau a una iniciativa que ja va ser aprovada per la Cambra de diputats.

Pintades i vestides de verd, centenars de dones es van concentrar a un costat de la plaça del Congrés entre pancartes i càntics com «Avortament legal a l'hospital» per demanar que s'aprovi una llei que garanteixi, precisament, això últim, ja que, segons estimacions oficials, al país austral se'n practiquen 354.627 a l'any. Passi el que passi, el resultat del debat nacional ja està a la vista. «Ja guanyem als carrers, el món ens està acompanyant, ja és un assoliment de la lluita feminista, ja és un assoliment de totes les dones. Això no quedarà així», adverteix Gabriela Jano, una de les integrants de la Campanya, que va convocar manifestacions per tot el país.

No obstant això, a l'interior de la Cambra alta guanyava terreny el «no», ja que 38 dels 72 senadors van avançar que votarien en contra, enfront dels 31 que van dir que ho farien a favor. Aquest resultat era aplaudit a l'altre costat de la plaça, on es va concentrar un grup notablement menor de persones contràries a la interrupció voluntària de l'embaràs que aixecaven un bebè gegant. El president Mauricio Macri, personalment contrari a l'avortament, va donar llibertat de vot als seus senadors.