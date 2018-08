Un caça Eurofigther espanyol dispara per accident un míssil

Un caça Eurofighter espanyol va disparar accidentalment un míssil durant una missió d'ensinistrament en la qual també participaven dos avions militars francesos en una zona al sud-oest d'Estònia.

El Ministeri de Defensa va informar que el míssil aire-aire no havia aconseguit cap aeronau i que, després de l'incident, els avions van tornar sense novetat a la base aèria de Siauliai, situada a Lituània. El tret es va produir durant un exercici d'ensinistrament habitual per als avions destacats en el marc de l'operació de Policia Aèria en el Bàltic, i en el qual participa el destacament espanyol «Vilkas» Bap-47.Malgrat tractar-se d'un fet fortuït, el Ministeri va obrir una recerca per esclarir la causa exacta de l'incident, en el qual s'havien vist implicats dos Eurofighter espanyols i dos Mirage 2000 francesos.

Per la seva part, el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ja va demanar ahir disculpes al primer ministre d'Estònia, Jüri Rates, després que un Eurofighter espanyol disparés accidentalment un míssil al seu espai aeri durant un exercici d'ensinistrament. «L'OTAN està compromesa amb la defensa de tots els aliats, i continuarem salvaguardant l'espai aeri dels nostres aliats a la regió bàltica», va concloure el comunicat.