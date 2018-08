Sánchez no veu excepcional ara l'arribada de migrants

El Govern de Pedro Sánchez ja no considera excepcional l'arribada d'immigrants i refugiats a Espanya en vaixells d'ONGs, com és el cas dels 87 passatgers que avui desembarcaran en el port d'Algesires després de ser rescatats en aigües del Mediterrani per Open Arms.

Així doncs, a partir ara s'aplicaran els protocols «normals i establerts» per a qualsevol arribada, independentment que es produeixi a través de naus de salvament o en pastera, segons fonts del Ministeri de l'Interior. Als 87 migrants que desembarcaran avui a Algesires no se'ls concedirà «cap estatus especial», al contrari del que es va fer els 629 rescatats per l' Aquarius -operat per Metges sense Fronteres i SOS Méditerranée- que van arribar el passat 17 de juny al port de València, i als quals el Govern va donar un permís d'entrada extraordinària dels 45 dies per motius humanitaris. Per la seva banda, els 60 migrants que van arribar al port de Barcelona el 4 de juliol després de ser rescatats per l' Open Arms, l'embarcació de l'ONG espanyola Proactiva Open Arms, van rebre un permís humanitari especial de 30 dies.

Fonts del departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska van argumentar que, després de comprovar que «ara» aquestes arribades «són un procés habitual», els migrants que accedeixen a Espanya per aquesta via han de «derivar-se als protocols habituals». «Ja està acreditat que estan arribant vaixells de forma regular i el que es farà és aplicar els protocols normals i establerts per a qualsevol arribada d'immigrants, els porti Salvament Marítim o els porti l' Open Arms», van subratllar. Segons va incidir, «no pot haver-hi cap diferència» pel que fa a les vides que auxilia Salvament Marítim en les costes espanyoles. Aquestes mateixes fonts van defensar que «la novetat» precisament serà que Open Arms desembarcarà en port espanyol amb els rescatats en el Mediterrani, després de rebre una autorització de l'Executiu espanyol. No obstant això, van posar l'accent que «ara s'ha vist» que aquest tipus de desembarcaments pot ser l'habitual.