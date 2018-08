El vaixell «Open Arms» arriba a Algesires amb 87 immigrants

Els 87 immigrants -entre ells 12 menors- rescatats pel vaixell Open AMRS dijous passat davant de les costes líbies han arribat a port, concretament al dic de Crinavis del port d'Algesires (Cadis), a les 9.22 del matí, 45 minuts després d'embocar.

En el nou Centre d'Atenció Temporal (CATE) d'Algesires, instal·lat a la zona portuària i que entra avui en funcionament, els rescatats per l'Open Arms rebran el mateix protocol de recepció que els centenars d'immigrants que pràcticament cada dia són rescatats davant les costes andaluses -ahir 75 a l'Estret i abans d'ahir 415 en Alborán-.

L'ONG Proactiva Open Arms no va aconseguir dijous passat que Itàlia li assignés un port per desembarcar als immigrants, pel que va recórrer al Centre Nacional de Coordinació de Salvament Marítim d'Espanya, ja que es tracta d'un vaixell amb pavelló espanyol. Així, se li va assignar aquest port gadità perquè es considera que és el que millor preparat està per rebre els immigrants.

La zona portuària on s'ha produït el desembarcament ha estat aquest matí tancada als periodistes per decisió de les autoritats espanyoles.

Això no obstant, a dos quarts del matí serà presentat als mitjans de comunicació el nou CATI, instal·lat en zona portuària i amb unes instal·lacions que permeten que se'ls presti als immigrants atenció individualitzada, amb zones d'assistència sanitària, d'aïllament metge i per a identificació a càrrec d'especialistes d'estrangeria i de manutenció, segons ha informat el Ministeri de l'Interior.

També disposarà d'habitacions diferenciades per a homes, dones i menors tant acompanyats com no acompanyats.

A la una de la tarda, els responsables de l'ONG Proactiva Open Arms oferiran una conferència de premsa a Los Barrios (Cadis) per informar sobre les incidències del viatge i l'estat dels immigrants.