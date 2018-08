Adif licita 6,6 milions d'inversió per al corredor mediterrani

Adif va licitar ahir un contracte de subministrament i transport de més de 250.000 tones de balast, amb una inversió superior als 6,6 milions d'euros, per a la implantació de l'ample internacional a un tram del Corredor del Mediterrani al seu pas per Catalunya.

En concret, l'actuació comprèn el tram Castelló-Vandellòs i comptarà amb un pressupost exacte de 6.643.211,04 euros amb IVA inclòs, segons va explicar el Ministeri de Foment en un comunicat, en el qual precisa que aquesta actuació està cofinançada pel projecte «Connectar Europa» de la Unió Europea.

El contracte comprèn l'extracció de pedra per a la fabricació de 254.420 tones de balast (el material que sustenta la via) i el seu emmagatzematge temporal.

L'actuació inclou també la preparació de les superfícies necessàries destinades a l'ús d'aquest material i la seva càrrega amb destinació a aquestes zones establertes per Adif. El contracte, dividit en dos lots i amb un termini d'execució estimat de dotze mesos, també preveu el transport de balast fins la traça o fins les zones d'emmagatzematge, així com l'amuntegament i conservació.

És la segona gran inversió feta pública aquesta setmana després que Adif hagi licitat tres contractes d'obres i subministraments per un total del 108 milions d'euros per a la implantació de l'ample internacional al Corredor del Mediterrani al seu pas per Catalunya.

En un comunicat, Adif ha informat que l'actuació més rellevant serà la instal·lació d'un tercer carril en el trajecte entre Castellbis i la Bifurcació Martorell-Seat, per a la qual es destinaran 83,3 milions d'euros. Les actuacions a l'estació de Castellbisbal inclouen la implantació d'amples mixtos en diverses vies i en el ramal d'accés a la factoria de Seat a Martorell, la modernització de l'antic túnel de Castellbisbal, la creació d'una via d'estacionament i un nou pas sota l'autopista AP-7.

El segon contracte s'ha licitat per 14,9 milions d'euros per subministrar més de 14.000 tones de carril als trams Castellbisbal-Martorell i Sant Vicenç de Calders-Vila-seca, que generaran trams de carril de 270 o 180 metres, segons Adif. Finalment, el tercer contracte s'ha licitat per 9,9 milions d'euros, que es destinaran al subministrament i transport de 73.000 travesses per a la seva implantació a l'ample estàndard del Corredor del Mediterrani al tram Castellbisbal-Martorell.

Adif ha estimat un termini d'execució de 18 mesos i mig per a les obres entre Castellbisbal i la Bifurcació Martorell-Seat, i de 12 mesos per als altres dos contractes de subministrament de carril i travesses.