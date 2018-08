L'Equador declara l'estat d'emergència per l'arribada massiva de veneçolans

El Govern de l'Equador va declarar ahir l'estat d'emergència en tres províncies causa d'un nombre inusualment alt d'immigrants veneçolans que creuen la frontera nord amb Colòmbia després de fugir de la crisi econòmica que pateix Veneçuela.

«El Govern de l'Equador ha declarat l'estat d'emergència relacionat amb la migració humana a les províncies de Carchi, Guayas i El Oro per prestar atenció urgent als immigrants veneçolans a la frontera nord», va informar el Ministeri d'Afers Exteriors a través de un comunicat.

El Ministeri va assegurar que l'Equador va començar a rebre aquesta setmana 4.200 immigrants veneçolans que arriben cada dia, sense detallar quant han augmentat la xifra.

L'estat d'emergència, que durarà tot el mes d'agost, té com a objectiu accelerar el desplegament de metges i treballadors socials per atendre les necessitats dels immigrants, així com agents de Policia per donar suport als procediments d'immigració.

El Ministeri va assenyalar que agències com l'Organització Internacional per a les Migracions i l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) també participaran en l'esforç.

La hiperinflació de Veneçuela i l'escassetat crònica de productes han alimentat un èxode de ciutadans que normalment es traslladen per terra creuant Colòmbia, sovint continuant cap al sud, cap a nacions andines com Perú, Equador i Xile.

El Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) de Veneçuela va ordenar ahir detenir el destacat opositor Julio Borges, a qui el president, Nicolás Maduro, va assenyalar al costat del també opositor Juan Requesens.