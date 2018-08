L'ONU aprova a Michelle Bachelet com a nova Alta Comissionada dels Drets Humans

L'Assemblea General de Nacions Unides ha aprovat aquest divendres la nominació de l'expresidenta de Xile Michelle Bachelet com a nova Alta Comissionada dels Drets Humans de l'ONU, la màxima responsable de la institució en aquesta matèria, segons ha confirmat el secretari general de la ONU, António Guterres.

"Estic encantat que l'Assemblea General de Nacions Unides hagi aprovat a Michelle Bachelet com la nostra nova cap de Drets Humans. La senyora Bachelet és una pionera, una visionària, una dona de principis i una gran líder dels Drets Humans per a aquests temps difícils ", ha asseverat Guterres.

L'actual ocupant del càrrec, Zeid Raad al Hussein, també s'ha desfet en elogis cap a l'antiga mandatària, que "reuneix tots els atributs -coratge, perseverança, passió i un profund compromís amb els Drets Humans- per convertir-la en una reeixida Alta Comissionada ". "L'Oficina de Drets Humans de l'ONU espera donar-li la benvinguda i treballar sota el seu lideratge per a la promoció i protecció dels Drets Humans, per a tots, a tot arreu", ha afegit.

Bachelet es converteix així en la setena ocupant del càrrec des de la creació de l'oficina el 1993, després d'Al Hussein, José Ayala-Lasso (1994-97); Mary Robinson (1997-2002); Sergio Vieira de Mello (2002-03); Louise Arbour (2004-08); i Navi Pillay (2008-14).