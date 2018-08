El Marroc fa batudes contra subsaharians a Tànger i n'expulsa 1.200 en una setmana

La policia de la ciutat marroquina de Tànger ha expulsat en una setmana entre 1.200 i 1.500 subsaharians, suposadament a altres regions del Marroc, segons fonts policials a la ciutat. Molts d'aquests migrants són residents a d'altres ciutats del Marroc i venen a Tànger pel que van anomenar «efecte crida de l'estiu», en uns casos per buscar oportunitats entre el turisme massiu en aquestes dates, o en uns altres per tractar d'abordar alguna de les pasteres que aquest any surten amb major freqüència que en anys anteriors.

Els subsaharians van ser detinguts en batudes, sigui de carrer sigui als seus domicilis, principalment al barri de Bujalef (sud de Tànger, cap a l'aeroport), on tradicionalment viuen les comunitats de subsaharians, gairebé sempre repartides segons les seves nacionalitats.

Segons les fonts, aquells detinguts que tenen documentada la seva residència en altres regions estan sent enviats de tornada als seus domicilis i ciutats sota amenaça de perdre el document de residència en cas de reincidir, mentre que els que manquen de residència legal s'arrisquen a la deportació als seus països.

Encara que les fonts van qualificar l'operació de «normal», les xifres superen les que solen tenir lloc esporàdicament a la ciutat de l'Estret.

Pel que sembla, segons les mateixes fonts, diversos elements han pesat en aquesta decisió: d'una banda, una multitudinària baralla entre subsaharians amb pals i armes blanques a finals de juliol; per una altra, l'augment de la mendicitat en la proximitat dels centres comercials.

El Marroc ha legalitzat en els últims cinc anys uns 50.000 immigrants irregulars de nombroses nacionalitats –principalment sirians o subsaharians– però queda al país un nombre imprecís d'irregulars.



Soldats corruptes

D'altra banda, quatre soldats marroquins destinats en les costes de Larraix, al nord del país, van ser arrestats després de ser acusats de facilitar l'emigració clandestina cap a Espanya, va informar el diari local Al Ahdaz al Magrebiya.

Els soldats estaven encarregats de vigilar les costes de la platja de Sidi Buksibat, i han estat arrestats després de ser denunciats per una candidata a l'emigració irregular.

La dona emigrant es va presentar a la comissaria de la localitat i va assegurar haver estat separada del seu fill, que es va quedar en una pastera mentre ella no va aconseguir viatjar amb ell. La dona va afegir en la seva declaració que els traficants actuaven en connivència amb diversos soldats, la qual cosa va portar a la detenció de quatre d'aquests últims. Dos dels arrestats van ser alliberats posteriorment, mentre els altres dos estan sent interrogats a la presó de Tànger.

El diari local Al Ahdaz al Magrebiya no va donar detalls sobre el rang dels soldats, ni la identitat de la denunciant, però va subratllar que la pastera que havia sortit va arribar a bon port a les costes d'Espanya. Cap font oficial marroquina es va pronunciar sobre el cas de corrupció.