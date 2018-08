El Senat de l'Argentina rebutja despenalitzar l'avortament tot i les mobilitzacions populars

El Senat d'Argentina va rebutjar ahir sancionar un projecte de llei que buscava despenalitzar l'avortament fins al compliment de la setmana 14 de gestació. Malgrat el text de la Llei d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs ja havia estat aprovat el 14 de juny per la Cambra de diputats, no va aconseguir passar ara l'última i definitiva fase parlamentària en la de Senadors, en haver rebut 31 vots a favor, 38 en contra i dues abstencions, d'un total de 72 escons.

El projecte, que despenalitzava qualsevol avortament fins a la setmana 14 de gestació -i no com passa actualment que és en els supòsits per violació i perill de salut de la mare-, va generar fortes divisions tant en el si de l'oficialisme com en l'oposició, per la qual cosa ja s'avançava un final incert, en un debat que es va allargar 16 hores.

Per haver estat finalment rebutjada, la iniciativa no podrà ser presentada novament per al seu tractament parlamentari fins a l'any vinent. «Que ningú es deixi portar per la cultura de la derrota. Bravo, noies, vostès han aixecat alt l'honor i la dignitat de les dones argentines», va dir en la seva intervenció Fernando «Pi» Solanes, senador de Projecte Sud. Un missatge similar va llançar Miguel Ángel Pichetto, cap del Partit Justicialista, històrica formació peronista.

«Més d'hora que tard, en un dia segurament més lluminós que aquest dia gris i trist de pluja, les dones tindran la resposta normativa que necessiten, sortir de la brutalitat de l'estat, de la penalització sobre l'avanç d'un fet dramàtic», va considerar, en referència al problema dels avortaments clandestins.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va lamentar que el Senat de l'Argentina hagi donat «un pas enrere» al «tombar» el projecte de llei per legalitzar l'avortament al país, va mostrar el seu suport a les dones argentines en la lluita que «ningú detindrà i es va mostrat convençut que aviat «s'aprovarà la llei».

«Avui el Senat de l'Argentina ha fet un pas enrere tombant la despenalització de l'avortament i mantenint una llei de 1921 que nega drets i posa en perill a milers de dones», subratlla Sánchez al missatge llançat aquest dijous 9 d'agost a Twitter.