Els Charlines queden lliures després de declarar davant el jutge

El jutjat d'instrucció número 4 de Vigo va decretar l'ingrés a la presó de vuit detinguts més en la macrooperació 'Barranca Bermeja' contra el narcotràfic, que se sumen als quatre tripulants del remolcador interceptat amb més de dues tones de cocaïna prop d'Açores, i pels qui ja havia ordenat l'ingrés a la presó després de la seva compareixença via 'telèfon satèl·lit'. Manuel Charlín i el seu fill queden lliures però investigats, i no està clara la seva relació directa amb aquest carregament de cocaïna, perquè la banda de nacrotraficants els va apartar en aquest transport, segons la investigació. Al marge dels quatre tripulants del remolcador -dos espanyols i dos senegalesos-, ahir van comparèixer 17 dels detinguts (tres d'ells per vídeoconferencia), mentre que la resta dels arrestats, fins a un total de 28, van ser posats en llibertat en seu policial, a l'espera que siguin citats.