El Govern ofereix 15.000 euros en ajudes per als afectats dels incendis

El delegat de l'Executiu Central a la C. Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, va manifestar ahir que existeix un «compromís» amb els damnificats i va subratllar l'existència de subvencions de Protecció Civil «en atenció a situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica» a les quals es podrien acollir.

Per presentar les seves sol·licituds i que es convoquin aquestes ajudes, els interessats disposen d'un mes a explicar des del dia de la finalització del fet causant de la situació d'emergència.

Les diferents línies que es recullen són: ajudes a famílies per danys personals, ajudes per pal·liar danys materials en habitatges i estris i ajudes dirigides a corporacions locals per despeses d'emergència. Per la seva banda, el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, també va anunciar ahir que la institució provincial coordinarà, al costat de la Generalitat, les ajudes per pal·liar els danys causats per l'incendi de Llutxent.

Gaspar va dir que la prioritat és avaluar els desperfectes i restablir les infraestructures i els serveis danyats, pel que manté «un contacte diari» amb els alcaldes dels municipis, amb tal de conèixer de primera mà «les necessitats que caldrà resoldre» i articular les línies d'auxili econòmic. El president de la diputació ressalta que «ja es comença a treballar el postincendi».

La Conselleria de Medi ambient va anunciar, d'altra banda, la creació d'una taula postincendio amb les poblacions afectades per articular futures intervencions encaminades a restaurar les zones cremades. L'incendi ha afectat 4 àrees naturals i d'especial protecció d'aus l'hàbitat de les quals s'ha vist destruït. Seo-Birdlife i Greenpeace van reclamar ahir millores a la planificació urbanística, atesa la rapidesa amb la qual les flames van aconseguir les urbanitzacions de Gandia. També demanen actuacions per pal·liar l'abandó rural, que alimenta el foc.



Demanen zona d'emergència

El Grup Parlamentari Popular va sol·licitar ahir al Govern, «per ser l'únic capaç de fer-ho en Consell de Ministres», precisen en un comunicat, «declarar la zona danyada per l'incendi de Llutxent com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil «perquè es puguin aplicar mesures que ajudin a pal·liar els danys provocats pel foc».

Existeixen precedents de declaracions similars, com demostra la declaració que es va fer de les zones afectades pels incendis de tardor de 2017 a Astúries i Galícia.