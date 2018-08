Llibertat sota fiança per a l'acompanyant del cotxe enfonsat al pantà d'Alarcón

La titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Motilla del Palancar (Conca) va decretar ahir llibertat sota fiança de 1.500 euros per a l'acompanyant de la dona que dimecres passat va morir després de caure dins d'un vehicle al pantà de Henchideros, a Alarcón.

L.P.B., de 52 anys, està imputat com a presumpte autor d'un homicidi per imprudència greu. Se li ha retirat el passaport i haurà de comparèixer davant el jutjat el dia 1 de cada mes, segons ha informat el Tribunal Superior de Castella-la Manxa. L'investigat i la dona morta, identificada com a T.M.S, de 59 anys, eren naturals de Lleida i no tenien cap vincle matrimonial ni sentimental. Segons les primeres indagacions del jutjat instructor, eren «només amics». La Delegació del Govern a Castella-la Manxa va assenyalar que l'home va prestar dijous declaració davant la Guàrdia Civil i a última hora va quedar detingut i va passar a la disposició del jutjat.



L'imputat explica els fets

Els fets van tenir lloc dimecres passat a la tarda, al voltant de les 17.35 hores, quan un vehicle es va precipitar a l'embassament i va quedar submergit en les aigües.

El cos sense vida de la dona va ser rescatat pel Grup Especial d'Activitats Subaqüàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil poc després de la mitjanit. L'alcalde d'Alarcón, Pedro Párraga, va dir ahir que desconeixia la detenció de l'home, però va assenyalar que en la tarda del dijous va estar parlant amb ell i li va dir que era company de viatge de la dona, una vídua mare de tres fills. El ja detingut va explicar a l'alcalde que venien de Lleida, estaven de viatge i es van acostar a Alarcón, procedents de Chinchón, per veure el paisatge.

També li va dir que va baixar del cotxe per fer unes fotografies, però no recorda si va deixar posat el fre de mà, encara que li va comentar que el vehicle no estava prop del precipici.Segons l'alcalde, l'home estava «afectat i desorientat» pel succeït i també «una mica molest» per l'interrogatori dels agents.

La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Motilla de Palancar de Conca es troba a l'espera de les proves pericials i forenses oportunes que esclareixin les causes que van propiciar que el vehicle es precipités a l'embassament de Henchideros.

La presa de Henchideros és la part del pantà d'Alarcón més propera a la població i forma un petit embassament des del qual es regula l'aigua per al transvasament Tajo-Segura.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa han indicat que les primeres diligències acordades per la titular d'aquest jutjat, que investiga les circumstàncies en les quals s'han produït els fets, va ser ordenar l'aixecament del cadàver de la dona i l'autorització de la pràctica de l'autòpsia, se li va practicar aquest dijous en l'Institut de Medicina Legal de Conca.