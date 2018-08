Un mecànic roba un avió sense passatgers i s'estavella a Seattle

Un treballador d'una aerolínia va robar un avió buit de l'aeroport de Seattle, al nord-oest dels Estats Units, i després el va estavellar la nit de divendres, en un aparent suïcidi, van informar les autoritats, que van descartar un incident terrorista.

Dos avions militars F-15 van perseguir a l'avió després de la seva enlairament, però "no van estar involucrats en l'accident", van indicar per la seva banda els serveis de la policia local.

L'empleat, que els mitjans locals van descriure com un mecànic, va realitzar un "enlairament no autoritzat" d'una aeronau sense passatgers des de l'aeroport de Seattle-Tacoma, a l'estat de Washington, van informar autoritats aeronàutiques a Twitter.

L'aeronau es va estavellar a Puget Sound, l'estret de mar que confina amb Seattle, va indicar l'aeroport de Seattle-Tacoma, subratllant que les operacions havien estat represes amb normalitat en aquesta terminal.

"No és un incident terrorista. La informació està confirmada", ha informat la policia del comtat de Pierce.

"Es tracta d'un suïcidi d'un home sol", conegut per les autoritats, va afegir, en referència al pilot i única persona a bord de l'aeronau, i que no hi va haver altres persones involucrades.

L'home va ser identificat com un resident de 29 anys de Pierce que "va actuar sol", va indicar la policia, confirmant que "no hi havia passatgers a l'avió" quan es va estavellar.

Un vídeo mostra l'avió fent una volta en l'aire, i després volant a baixa altura sobre l'aigua.

Alaska Airlines va dir a Twitter que l'avió era un bimotor d'hèlixs Bombardier Q400 que pertany a la seva aliada Horizon Air.