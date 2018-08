Els rebels volen investigar l'atac de dijous al Iemen

Els rebels houthis van recolzar ahir la crida de l'ONU per obrir una recerca pels atacs perpetrats el dijous al nord de Iemen per la coalició que lidera Aràbia Saudita i en els quals haurien mort desenes de persones, entre elles nombrosos nens, ja que es va atacar un autobús.

«Donem suport a la petició del secretari general [de l'ONU] i estem disposats a cooperar», va assegurar al Twitter el líder del comitè suprem rebel, Mohamed Ali al Huthi, després que Guterres reclamés una recerca «ràpida i independent» sobre els fets ocorreguts.

El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) va informar dijous que un hospital amb el qual col·labora l'organització a la ciutat de Saada havia rebut els cadàvers de 29 nens, tots ells menors de 15 anys. D'altra banda, una font local citada per Reuters va elevar a 43 el balanç total de morts i a 63 el de ferits. La coalició, que intervé a la guerra de Iemen del costat del Govern d'Abdo Rabbu Mansur Hadi, va defensar la legalitat dels bombardejos i va assegurar que l'objectiu era atacar posicions rebels, concretament per respondre al llançament previ d'un míssil contra la ciutat saudita de Jizan. Riad va acusar els houthis d'utilitzar a nens com a escuts humans.



Atacar civils és un crim de guerra

L'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans va condemnar ahir l'atac aeri contra l'autobús i va recordar que «qualsevol atac dirigit directament contra civils que no participen en el conflicte o contra objectius civils és un crim de guerra».

La portaveu de l'Alt Comissionat, Liz Throssell, va advertir que l'incident de Saada se suma «a un recent repunt en les víctimes civils» durant l'última setmana, cosa que, en la seva opinió, és un exemple «tràgic» de les conseqüències que està implicant el conflicte per a la població local. Des que va esclatar el conflicte s'han documentat unes 17.000 víctimes civils, de les quals 6.592 corresponen a defuncions. La majoria de les víctimes, en concret 10.471, són resultat dels atacs aeris llançats pel bloc saudita.

Per la seva banda, Espanya va vendre l'any passat material de defensa per més de 361 milions d'euros als països que formen part de la coalició internacional liderada per Aràbia Saudita i que participa en la guerra de Iemen.

Amnistia Internacional va demanar ahir al president del Govern, Pedro Sánchez, que compleixi amb els seus compromisos electorals i que no permeti l'exportació de material de defensa a Aràbia Saudita «quan existeixi risc clar que puguin ser utilitzades per violar el dret internacional».