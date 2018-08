Els sogres de Trump es nacionalitzen amb un sistema criticat pel president

Viktor i Amalija Knavs, els pares de la primera dama dels Estats Units, Melania Trump, d'origen eslovè, van obtenir dijous la nacionalitat nord-americana gràcies a la denominada «migració en cadena», contra la qual s'ha pronunciat el president Donald Trump per considerar-la un subterfugi per l'entrada massiva de persones al país. «La migració en cadena ha d'acabar ja. Algunes persones entren i porten tota la seva família. No es pot acceptar», va proclamar Trump a Twitter el novembre de 2017, en un dels seus encesos discursos contra l'arribada d'estrangers als EUA.

En ser interrogat sobre si s'havia recorregut a la «migració en cadena» com a fórmula pels Knavs, el seu advocat, Michael Wilds, va contestar: «Suposo». Les lleis de privadesa dels EUA impedeixen conèixer els detalls del cas si no els revelen les persones directament interessades.