El Suprem també obliga a emetre ordres d'allunyament per maltractaments sense lesió

El Tribunal Suprem va establir ahir que la condemna pels delictes de maltractament on no s'hagi causat lesió a la parella o exparella sentimental porti a més la prohibició temporal d'aproximació -ordre d'allunyament- a la víctima, perquè és conforme amb la protecció a les víctimes de gènere d'aquest país.

El Ple de la Sala penal va unificar la doctrina en aquest assumpte sobre el qual les audiències provincials no seguien una mateixa línia. Així mateix, fins ara no existia jurisprudència d'aquesta mateixa sala. Així doncs, en una sentència, els magistrats van explicar que el delicte de colpejar o maltractar sense causar lesió, és a dir, sense que es requereixi assistència voluntària mèdica a la parella, exparella o a una persona amb lligams, haurà de comportar de forma imperativa la prohibició d'aproximació a la víctima, com estableix l'article 57 del Codi Penal.

A més aquest delicte pot ser castigat amb penes de presó d'entre sis mesos i un any. Aquest precepte estableix com a obligat, i no només possible del jutge, la imposició d'aquesta prohibició d'aproximació a la víctima per als autors de delictes d'homicidi, tortures, contra la llibertat sexual o de lesions, en els quals la persona agredida sigui la parella o exparella.



Les mateixes penes de presó

En aquest sentit, per al Suprem, quan l'article parla dels delictes «de lesions» no pot interpretar-se des d'«un punt de vista purament gramatical». D'aquesta manera, els magistrats equiparen l'article 153 del Codi Penal (reforma del 2015) que regula el maltractament que causa lesió menys greu i maltractament «d'obra» (el que no causa lesió) que és l'article 153, amb l'article 57. La sentència indica que amb el primer dels preceptes el legislador va pretendre diferenciar altres figures delictives en què les víctimes no són dones unides a l'agressor. Però, per aquesta regla de tres, considerar que el «maltractament d'obra» no és genèricament un delicte «de lesions» seria incoherent, perquè llavors mai podrien imposar-se les ordres d'allunyament a aquest delicte. Els 11 magistrats que firmen aquesta sentència afegeixen un argument més a la decisió: l'article 153 castiga amb penes idèntiques privades de llibertat i de drets, tant el que causi lesions menys greus seguides d'una primera assitència mèdica, com al que maltracta «d'obra» sense causar lesió. Si s'atén literalment al que figura a l'article 57, només al condemnat per la primera infracció se li podria prohibir apropar-se a la víctima.



La raó del Suprem

El Suprem ha arribat a aquesta conclusió unànime en estudiar un recurs de la Fiscalia contra una sentència de l'Audiència Provincial de Madrid que va deixar sense efecte la prohibició d'aproximació imposada a un home que va donar una bufetada i altres cops a la seva parella, i li va causar contusions i ferides per les quals no va rebre atenció mèdica.