Els talibans ataquen la ciutat de Ghazni, al centre de l'Afganistan

Combatents talibans armats van atacar ahir la ciutat afganesa de Ghazni, al centre del país, bombardejant cases i zones de negoci i prenent el control de parts del centre de la ciutat, segons van informar les autoritats. Ghazni és a una ciutat estratègica perquè cobreix la principal ruta entre la capital, Kabul, i el sud d'Afganistan.

L'atac demostra la força dels talibans enmig d'una major especulació sobre un possible alto al foc durant la celebració d'Eid al Adha, la principal festivitat per als musulmans.

Els funcionaris van assegurar que els enfrontaments entre les forces governamentals i els talibans van començar durant la nit i van acabar a les vuit del matí hora local, aproximadament. És per això que les autoritats es van veure obligades a tancar la carretera que connecta amb Kabul, a 150 quilòmetres al nord-est.

«Els talibans estan llançant míssils prop de zones residencials i comercials.

No hi ha hagut ni un sol minut de silenci en les últimes vuit hores», va afirmar un alt funcionari del Govern de Ghazni. Un altre funcionari va advertir que la situació és massa perillosa perquè les persones abandonin les seves llars i va assenyalar que no tenien detalls immediats sobre el nombre de víctimes. «No és possible sortir de les nostres llars per ajudar als ferits o recollir cadàvers», va asseverar. El portaveu talibà, Zabihulá Mujahid, va afirmar que parts de la ciutat havien estat preses pels talibans i que moltes persones havien mort.

L'atac a Ghazni es produeix després d'un altre similar contra Fará al maig, quan els insurgents van estar a punt d'envair la ciutat, que es troba a l'oest del país. Els milicians talibans i els insurgents pertanyents a altres grups han estat actius a la província de Ghazni. A part, els combatents talibans van capturar un districte i van matar al seu governador a l'abril.



Almenys 14 policies morts

Almenys 14 policies afganesos van morir en aquest atac talibà, segons van informar fonts oficials afganeses i nord-americanes. «Podem confirmar atacs en múltiples centres governamentals a la ciutat i les forces nord-americanes van respondre amb suport proper», va confirmar el tinent coronel Martin L. O'Donnell, portaveu de les forces nord-americanes a l'Afganistan.