Erdogan denuncia una «guerra econòmica» contra Turquia

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha assegurat que l'economia turca no està en crisi i que les fluctuacions en el tipus de canvi són els «míssils» d'una guerra econòmica contra Turquia. A més, ha acusat el president d'Estats Units, Donald Trump, de donar-los l'esquena amb una pujada d'aranzels contra l'economia turca en represàlia per la negativa a alliberar al religiós Andrew Brunson, acusat de simpatitzar amb el colpisme. Erdogan ha anunciat que es preparen per realitzar transaccions a través de monedes nacionals amb Xina, Rússia i Ucraïna.