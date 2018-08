Milers de treballadors es manifesten contra el Govern a Bucarest

Desenes de milers de persones van prendre divendres a la nit els carrers de Bucarest i d'altres ciutats de Romania per protestar contra el govern del partit socialdemòcrata.

La manifestació va estar organitzada i promoguda per empleats romanesos que treballen a l'estranger. Els manifestants van queixar-se de la corrupció arrelada, dels baixos salaris i dels intents del partit de govern de debilitar el poder judicial en un dels estats més corruptes d'Europa.

A Bucarest, alguns manifestants van intentar obrir-se camí a través de les línies de seguretat que custodiaven l'edifici del Govern. D'altres van llençar ampolles i pedres contra la policia antiavalots. La policia va assegurar que grups de provocadors estaven a la plaça. La policia va fer servir un canó d'aigua i va ruixar la multitud de manera progressiva amb gasos lacrimògens.

Al final, més de 400 persones van necessitar assistència mèdica. Segons l'Agència d'Intervenció d'Emergència ISU, entre els ferits hi ha dos policies que es van separar de la seva unitat. Desenes de milers van protagonitzar protestes pacífiques en altres ciutats romaneses.

Entre els manifestants hi havia el camioner Daniel Ostafi, de 42 anys, que treballa a Itàlia des de fa quinze anys i que va qualificar de «corruptes» els governants romanesos. Mihai Podut, un treballador de la construcció de 27 anys que se'n va anar el 2014 primer a França i més tard a Alemanya, també es va mostrar molt enfadat per la corrupció dels governants del seu país d'origen.

El president romanès, Klaus Iohannis, va condemnar el que va valorar com a ús desproporcionat de la força per part de la policia, però un portaveu d'aquest cos, Marius Militaru, va negar un ús desmesurat de la força i va apuntar que només van intervenir per neutralitzar els grups violents.

En total va haver-hi 70 hospitalitzats, entre els quals onze gendarmes. Una agent va ser hospitalitzada per haver patit fractura de columna cervical.