La policia alerta d'extorsions a internet des de pàgines porno

La Policia Nacional ha alertat d'una nova modalitat d'extorsió en línia després de detectar un augment dels casos dedicats a la «sextorsió», una modalitat en la qual els delinqüents extorqueixen usuaris d'internet amenaçant-los de publicar fotos, vídeos o informació sobre la seva intimitat obtinguts suposadament quan aquests visiten pàgines web pornogràfiques. Els responsables de l'extorsió intenten aconseguir pagaments econòmics de les víctimes.

Els delinqüents afirmen davant les víctimes haver aconseguit les contrasenyes dels seus correus electrònics o haver instal·lat un malware a les pàgines web pornogràfiques. Per això, exigeixen pagaments en bitcoins a diferents moneders virtuals per no difondre les contrasenyes o les imatges. Demanen que s'abonin entre 400 i 2.900 dòlars en 24 hores.

La Policia Nacional ha aclarit que es tracta, en realitat, d'una campanya d'enginyeria social, ja que no existeix cap vídeo dels usuaris ni malware instal·lat a les pàgines web, tenint únicament com a dada de les víctimes una contrasenya obtinguda fraudulentament però de filtracions massives ocorregudes fa anys a la xarxa.

La Policia aconsella no alarmar-se ni considerar l'amenaça com a real. Demanen que no es faci cap pagament, no contestar el correu ni parlar amb els extorsionadors. També recomana bloquejar i marcar com a correu no desitjat el remitent i desconfiar de qualsevol comunicació estranya.