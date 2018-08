Rivera exigeix a Sánchez no debatre el referèndum, «cavall de Troia» de l'independentisme

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha instat el Govern socialista a no acceptar ni tan sols el debat sobre el referèndum d'autodeterminació, perquè considera que és el «cavall de Troia» de l'independentisme. En una entrevista amb Europa Press, el líder de Ciutadans assegura estar «al·lucinant» amb el que defineix com a «silencis i complicitats» de Pedro Sánchez amb el govern independentista de Quim Torra i demana als sobiranistes que treguin «les seves urpes» dels col·legis catalans.

En la seva opinió, l'Estat està desapareixent de Catalunya: com a exemple, indica que mentre el ciutadà que retira un cartell o una estelada és amenaçat amb una multa de 600.000 euros, el govern de Torra pretén incloure una placa commemorativa del referèndum de l'1 d'octubre als col·legis públics.

«Treguin vostès les seves urpes dels col·legis, per favor, que són de tots», demana. «Què és això de posar plaques ideològiques i polítiques d'actes il·legals?», es pregunta. Rivera avisa que no fer res davant de l'independentisme és una irresponsabilitat. «Com més instruments els donis al separatisme, com més s'encoratgin, com més impunitat tinguin, pitjor», avisa.



Reclama «fermesa»

Rivera alerta de la deriva perillosa que podria suposar admetre que es pot trossejar la sobirania nacional i que la unitat d'Espanya o la igualtat entre espanyols és una cosa negociable.

«El PSOE, amb la condició de tenir suports, és capaç de deixar obrir aquest debat, i aquest debat no es pot acceptar», apunta el president de Cs. Encara que no creu que el PSOE concedeixi «la celebració d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, perquè desapareixeria com a partit», sí que veu possible que Sánchez estigui disposat a parlar del referèndum.

El líder de Ciutadans, però, no veu diàleg possible amb l'actual govern per solucionar el conflicte. «Crec que amb Torra i Puigdemont al capdavant és impossible», apunta. En aquest sentit, no els veu capaços d'enterrar la seva voluntat separatista per centrar el punt de mira en millorar el finançament autonòmic que rep Catalunya. Considera que Puigdemont i Torra només volen tibar la corda per trencar-la, cosa que, segons ell, els posa fora de la democràcia i fa impossible un diàleg que els doni legitimitat.