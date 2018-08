Almenys deu persones resulten ferides en un tiroteig a Manchester

Almenys deu persones van resultar ferides com a conseqüència d'un tiroteig registrat de matinada a Manchester, on s'estava celebrant el Carnestoltes del Carib, segons va explicar la Policia, que investiga les circumstàncies del succés.

La Policia metropolitana va informar que cap a dos quarts de tres de la matinada va rebre els primers avisos que hi havia hagut trets a Claremont Road, al centre de la ciutat, fet pel qual va desplaçar «un gran nombre» de membres de les forces de seguretat a la zona. Deu persones van haver de ser ateses per ferides de diversa consideració, «encara que afortunadament no sembla que la vida de cap d'elles estigui en aquest moment en perill», segons va explicar una responsable de policia, Debbie Dooley. «Els agents estan intentant establir exactament el lloc on es va produir l'incident amb arma de foc i qui va ser el responsable d'aquest perillós atac», va afegir la portaveu.

Per a això, les autoritats estan revisant les càmeres de seguretat que hi ha a la zona i han interrogat un testimoni. Així mateix, la Policia va confirmar que reforçarà la seva presència a la zona durant els propers dies per evitar que es produeixen nous incidents.