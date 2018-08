Una britànica es queixa de les seves vacances a Benidorm i reclama els diners: «Hi havia molts espanyols»

Freda Jackson, una dona britànica de 81 anys, s'ha queixat que les seves vacances a Benidorm van ser arruïnades perquè al seu hotel hi havia "molts espanyols".

Jackson va assegurar al diari Daily Mirror que portava més d'un any planejant les seves vacances. La pensionista va fer la reserva a l'hotel el 2017 i ara demana que se li retornin els 1.268 euros que han costat les seves vacances. El motiu? La presència de turistes espanyols al seu hotel.

"L'hotel estava ple d'espanyols de vacances que ens posaven dels nervis perquè eren massa grollers", assegura. "Una tarda un espanyol gairebé em tira a terra i va marxar sense ni tan sols demanar-me disculpes".

Però la queixa de la britànica no es basa només en la grolleria d'alguns dels turistes: "L'entreteniment de l'hotel estava completament enfocat en els espanyols, per què no se'n van a una altra part durant les seves vacances?"

Freda també es queixa que la seva habitació a l'hotel era al 14è pis malgrat que ja havia avisat que pateix problemes de mobilitat. Finalment la van poder canviar al segon pis, "a 42 graons de la piscina".