La Guàrdia Civil de Cantàbria busca aquests dies a un home acusat d'acabar amb la vida d'un gos. L'home va llençar l'animal per sobre d'una reixa en un refugi d'animals. Les imatges de les càmeres de seguretat parlen per si soles. En el vídeo (que pots veure sota aquestes línies al Twitter de la Guàrdia Civil) es veu l'acusat llançant un gos per sobre d'una reixa. L'animal es va quedar clavat sobre els ferros.