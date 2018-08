El Govern italià es planteja la recuperació del servei militar obligatori

El ministre d'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, ha afirmat que el Govern que conformen la Lliga i el Moviment 5 Estrelles (M5S) estudia la recuperació d'un servei militar o civil obligatori per a joves, «per recordar als nostres fills que, a més de drets, també hi ha deures». Tot i que la ministra de Defensa, Elisabetta Trenta, del M5S, ja s'ha expressat en contra d'aquesta mesura per considerar-la «no adequada per a aquests temps», Salvini va insistir en la seva proposta durant un acte a Lesina, on va inaugurar una nova seu de la Lliga.

Salvini, que també exerceix com a viceprimer ministre, va escriure en el seu compte de Twitter: «Reintroduir el servei militar i civil per recordar als nostres fills que, a més de drets, també hi ha deures. Hi esteu d'acord?».

El debat se suma a altres propostes similars que han sorgit en els darrers mesos a Europa. A França, el president, Emmanuel Macron, s'ha mostrat partidari de recuperar un servei obligatori no necessàriament militar, mentre que una facció de la Unió Cristiano Demòcrata (CDU) d'Angela Merkel també ha advocat per una iniciativa similar a Alemanya.

En aquest sentit, la ministra de Defensa alemanya, Ursula von der Leyen, va assegurar que s'oposa a tornar a introduir el servei militar obligatori al país, tot i que en els últims mesos el suport popular a la mesura ha augmentat. «En el que ens hem de centrar és a estabilitzar països en conflicte com Mali o l'Iraq per evitar el caos», va afegir.