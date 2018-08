El Govern es planteja presentar els Pressupostos al mes de novembre

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha obert la porta a endarrerir fins més enllà de setembre la presentació dels Pressupostos de 2019, que tindran un alt component social, amb l'objectiu d'aprovar-los un cop estiguin «acordats» amb altres formacions polítiques. «Si no hi ha temps de pactar amb els grups polítics durant el mes de setembre, i evidentment el més important és arribar a un acord, podem presentar-los al novembre i igualment entraran en vigor el dia 1 de gener», va indicar la ministra.

En qualsevol cas, Montero treballa per presentar els comptes al setembre, tal com estableix la llei, perquè creu que hi ha «temps per acordar-los», encara que «si no pogués ser» s'endarreriria, sempre amb l'objectiu que entrin en vigor a principis de 2019. De fet, la ministra va plantejar als diferent grups la possibilitat de pactar mesures que s'inclouran al futurs Pressupostos durant les negociacions per a l'aprovació de la senda de dèficit per al període 2019-2021, que va ser rebutjada al Congrés i que tornarà a les cambres a finals d'aquest mes.

Montero es va mostrar confiada que aconseguirà «suports suficients per superar la negativa a la tramitació», és a dir, els possibles vetos, i va plantejar que si una formació política està d'acord amb una part del Pressupost però no amb una altra «potser l'expressió del seu vot ha de ser una abstenció».

Segons la ministra, el Pressupost tindrà un «alt component social» i avançarà en «la recuperació dels drets perduts» durant la crisi, per exemple a través de les polítiques d'educació o dependència. En aquest sentit, va apuntar que els comptes inclouran la possibilitat que les cuidadores no professionals de dependents puguin cotitzar a la Seguretat Social i recuperar part del finançament que es donava a les comunitats autònomes per a aquests serveis.

En relació a les pensions, «el Govern sempre ha volgut que es vagin actualitzant d'acord amb el que s'actualitza el cost de la vida», tot i que és una matèria que correspon al Ministeri de Treball i que dependrà «dels elements» amb què es compti. Aquest pressupost tindrà, en cas que l'executiu aconsegueixi avançar la via d'estabilitat pressupostària per al període 2019-2021, un sostre de despesa de 125.064 milions d'euros, un 4,4% més que el 2018.

Per la seva banda, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va afirmar que «no sortirà res bo d'aquesta legislatura» perquè cada pas del Govern estarà «condicionat» pels partits independentistes i per Podem. Per això, va tornar a demanar a Pedro Sánchez que assumeixi que «no té cap argument per seguir endavant» i que convoqui eleccions generals. Segons la seva opinió, Sánchez «ha arribat per la porta de darrere a la Moncloa» i «ha de pagar el lloguer» als partits que van contribuir a expulsar Rajoy, que a la pràctica significa «apujar els impostos» o «mirar cap a una altra banda a Catalunya».

Paral·lelament, el president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, considera que ara «el que menys interessa a Espanya és més inestabilitat», però creu que «si en el futur es produeix una situació en què no hi ha sortida, haurien de prendre les solucions oportunes».