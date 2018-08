Maduro demana ajuda a l'FBI per investigar l'atac amb drons

El president veneçolà, Nicolás Maduro, està disposat a què l'FBI nord-americà participi en la investigació de l'«atemptat» que assegura haver patit amb dos drons carregats d'explosius fa una setmana. «Si el govern dels Estats Units ratifiqués la seva oferta la cooperació de l'FBI per a la investigació dels vincles a Florida amb el pla de l'assassinat i l'atemptat terrorista, jo ho acceptaria, estaria d'acord que vingués l'FBI», assenyala el mandatari, que ha pregunat al seu homòleg nord-americà, Donald Trump, què farà «amb els grups terroristes que van participar de manera directa en el complot».

Segons Maduro, a l'Estat de Florida hi ha «cèl·lules terroristes» coordinades pel Osman Delgado Tabosky. «És des de Florida que s'activa la deflagració del dron que explota just a davant de la tribuna presidencial», denuncia. El canciller veneçolà Jorge Arreaza, es va reunir dimecres amb el responsable d'empreses dels Estats Units a Caracas, James Story. Després de la trobada, la cancelleria veneçolana va informar que Story havia expressat «la seva preocupació pels fets i la voluntat del seu govern de cooperar amb Caracas».

Maduro també afirma que diversos dels presumptes atacants van fugir al Perú. «Part d'aquests delinqüents, terroristes, s'han dirigit al Perú per buscar on amagar-se. He fet una crida al Govern del Perú per capturar aquests terroristes i lliurar-los a la justícia veneçolana», ha informat.

Per la seva banda, els països del Grup de Lima han reclamat «una investigació independent, exhaustiva i transparent» sobre l'atac amb drons i adverteixen que denunciaran qualsevol intent de «manipulació» per «reprimir a la dissidència». Argentina, Brasil, Canadà, Colòmbia, Costa Rica, Xile, Guatemala, Guyana, Hondures, Mèxic, Panamà, Paraguai i Perú han unit els seus discursos per llançar una crida «urgent» al chavisme.