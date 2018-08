Més de 250 ferits a Vigo en enfonsar-se un moll de fusta durant un festival de música

Un total de 266 persones van resultar ferides en esfondrar-se, ahir a la mitjanit, un moll de fusta a Vigo durant un dels concerts del festival 'O Marisquiño'. Cinc dels afectats estan greus, però en principi no es tem per la vida de cap d'ells, va informar el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en declaracions a la Radio Galega. Presenten fractures, algun traumatisme cranioencefàlic. Tres van ser ingressats a l'hospital Álvaro Cunqueiro i dos a Povisa.

Part dels accidentats van caure al mar i es van viure escenes de caos i pànic per les dificultats que van tenir per sortir de l'aigua, donada la inclinació del moll esfondrat i la situació de moltes víctimes, unes damunt d'unes altres, tractant desesperadament d'aconseguir sortir de l'aigua. La Policia Nacional va assenyalar que no tenia constància de víctimes mortals, tot i que bussos professionals rastrejaven les aigües per assegurar-se que no quedava cap persona atrapada sota el moll esfondrat.

Testimonis van assegurar que el terra de fusta va cedir durant la primera cançó del concert, just després que el cantant Rels B, que acabava d'iniciar la seva actuació, indiqués a la multitud que saltés. Els qui es van salvar de la caiguda van ajudar de seguida als accidentats.