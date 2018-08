Mor un jove britànic de 23 anys després de participar en una baralla a Eivissa

Un jove de 23 anys i nacionalitat britànica va morir de matinada a Sant Antoni de Portmany (Eivissa) per una possible agressió. Segons Emergències, el jove va ser trobar inconscient amb una aturada cardiorespiratòria a l'avinguda Doctor Fleming cap a les quatre de la matinada. Un equip sanitari va acudir immediatament fins al lloc dels fets i va procedir a realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar sense èxit. La Guàrdia Civil es va fer càrrec de la investigació i va confirmar que el jove, que estava sol, es va veure implicat en una baralla cap a dos quarts de quatre de la matinada. La investigació haurà d'aclarir els motius pels quals el turista va perdre la vida. Es tracta del segon britànic que mor a Sant Antoni aquest estiu després d'una baralla. El passat 17 de juliol, un altre jove de 21 anys va morir després d'haver estat assaltat per un compatriota de la mateixa edat.