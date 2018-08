Ratifiquen la denúncia a un membre de La Manada per intent d'atropellament

Els vigilants de seguretat als quals suposadament va envestir amb el seu cotxe el membre de La Manada Ángel Boza -condemnat a nou anys de presó per abús sexual a una jove als Sanfermines del 2016- després del presumpte furt d'unes ulleres de sol d'un centre comercial de Sevilla van ratificar la seva denúncia al Jutjat d'Instrucció número 16.

Agustín Martínez, l'advocat de Boza, demanarà la llibertat de l'acusat tenint en compte que els vigilants de seguretat no han reclamat «res per les lesions», que són «pràcticament inexistents». «Tenint en consideració que el tribunal instructor marxa de vacances, esperarem el seu retorn per demanar la llibertat», va assenyalar Martínez.

El Jutjat d'Instrucció va ordenar la compareixença com a perjudicats dels dos vigilants del centre comercial on es van produir els fets, als quals Boza hauria envestit suposadament amb el seu cotxe quan va fugir del recinte, així com del representant legal del centre comercial. A més, van ser citats com a testimonis altres dos guàrdies de seguretat.

Segons la Policia Local de Sevilla, després d'interessar-se Ángel Boza per unes ulleres de sol valorades en uns 200 euros, s'hauria fet amb les mateixes retirant el dispositiu d'alarma i col·locant altres ulleres en el lloc de l'expositor de venda on estaven les mateixes. Martínez ha parlat aquesta setmana amb el seu client, que «està amb la responsabilitat d'haver comès un error d'aquesta naturalesa».