El conductor d'un camió se salva de la tragèdia del pont de Gènova per pocs metres

El conductor d'un petit camió de repartiment que circulava pel Pont Morandi s'ha salvat per pocs metres de la tragèdia de la caiguda d'un pont a Gènova en poder aturar el seu vehicle a pocs metres del tram esfondrat. Com es pot veure a les imatges, el conductor va salvar la vida per pocs segons.

El pont Morandi va ser construït en la dècada dels 60 i uneix l'autopista A10, que arriba des de la frontera de França, amb l'A7 cap a Milà. En les imatges difoses per les agències es pot veure el vehicle aturat prop del tram sinistrat de diverses desenes de metres, sumit en la boira per sobre d'una zona industrial.

El viaducte Polcevera, també conegut com a pont Morandi, travessa la riera Polcevera, a l'oest de Gènova. Es troba enclavat ent re els barris de Sampierdarena i Cornigliano.

El pont, de 1.182 metres de longitud i una alçada de 90 metres, va ser construït en la dècada de 1960 i uneix l'autopista A10, que arriba des de la frontera de França, amb l'A7 cap a Milà (nord).

El viaducte transcorre sobre una zona urbana en la qual hi ha centres comercials, edificis residencials i àrees industrials.

El ministre italià de Transports i Infraestructures, Danilo Toninelli, va declarar que tem una "immensa tragèdia" després de l'ensorrament aquest dimarts d'un viaducte a l'autopista A10 a Gènova (nord-oest).

"Segueixo amb una enorme preocupació el que va passar a Gènova, que es perfila com una immensa tragèdia", va escriure Toninelli en el seu compte a Twitter.