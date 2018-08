Cristina Fernández compareix per corrupció i al·lega un complot

L'expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner va recusar al jutge que la indaga, va demanar la nul·litat de la seva causa en un megaescàndol de corrupció que provoca un sisme polític a Argentina i va denunciar un complot contra l'esquerra a Amèrica Llatina. L'exmandataria i actual senadora va comparèixer ahir davant la justícia pel cas de suborns conegut com els quaderns de la corrupció, que esquitxa la seva gestió i la del seu espòs, el mort exmandatari Néstor Kirchner, tots dos peronistes. Cristina Kirchner va romandre al volatnt d'una hora en el tribunal. El jutge Claudio Bonadio està a l'espera d'una decisió del Senat per registrar els seus domicilis. La residència de la parella figura com a punt de lliurament de bosses amb dòlars en efectiu que grans empresaris argentins van donar suposadament a canvi d'adjudicacions en obres públiques, segons els testimonis.